Tout ce qu’il faut savoir sur l’alternance en études supérieures #superTalks

Avoir une expérience professionnelle significative à la fin de ses études est un vrai atout pour une première embauche. C’est ce que te permet l’alternance ! Tu te poses des questions sur ce rythme de formation ? On reprend l’essentiel à savoir.

Le savais-tu ?

70 % des jeunes diplômés (bac + 3 et plus), formés en alternance, sont en CDI contre 47 % des autres diplômés non alternants de même niveau d’études, 1 à 4 ans après l’obtention de leur diplôme. (source : Insee, enquête emploi 2023, traitements Apec)

Tu t’en doutes, la raison de cet écart est en grande partie due à l’alternance. En effet, allier connaissances théoriques et pratiques professionnelles durant ses études, c’est un vrai atout pour te démarquer aux yeux des recruteurs.

L’alternance te permet non seulement d’acquérir de l’expérience en situation réelle, mais également d’être rémunéré pour cela. Ton salaire est calculé en pourcentage du SMIC en fonction de ton âge et de ton niveau d’études.

En savoir plus : le salaire de l’apprenti en 2025

En prime, tes frais de scolarité sont intégralement couverts. C’est un avantage non négligeable, surtout si tu décides d’intégrer une formation coûteuse.

