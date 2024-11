Les métiers de la communication : les nouveaux enjeux des formations #superTalks

Et si tu te renseignais sur ce que sont vraiment les métiers de la communication ? Nouvelles compétences, nouveaux outils, nouveaux enjeux. On t’invite à nous rejoindre à l’occasion de la saison 4 des superTalks, l’émission qui t’aide dans ton orientation !

Le numérique avance à une vitesse folle et sans grande surprise, le secteur de la communication, n’y échappe pas. Bien au contraire, il fait partie des secteurs en ligne de mire des transformations digitales ! À l’ère de l’intelligence artificielle, des réseaux sociaux et des nouveaux modes de consommation de l’information, être professionnel de la communication ne s’invente plus ! Eh oui, les métiers de la communication ne sont plus les mêmes qu’il y a 10 ans et ne seront plus les mêmes dans 10 ans. Il est donc essentiel de rester à l’affût des tendances d’aujourd’hui et de demain.

Un réel bagage académique et une connaissance approfondie des outils numériques sont primordiaux pour comprendre ces enjeux et savoir en retirer le meilleur !

superTalks : mardi 19 novembre 2024 à 18 h avec ESUPCOM

Si tu te demandes :

Quels types de compétences développer en 2024 (bientôt 2025 🚀) ?

Quels sont les métiers émergents du secteur de la communication ?

Comment se former ? Être autodidacte, est-ce vraiment suffisant ?

Pourquoi renter en école de communication ?

Ou encore quelle est la situation du marché de l’emploi ?

Nos intervenants : Pascal TOTH, Directeur d’ESUPCOM Lille et Martin PECQUERIE, étudiant en alternance en mastère 2 – communication des marques et des entreprises, te parlent des métiers de la communication et des mutations que connait le secteur !

