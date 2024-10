Fiche de révision en ligne : avantages et conseils

La fiche de révision en ligne est une technique d’apprentissage pratique et rapide ! Tu as un examen décisif qui approche et tu souhaites réviser efficacement ? Continues ta lecture, nous te donnons quelques conseils pour ta réussite !

Les avantages des fiches de révision en ligne

Qu’est-ce qu’une fiche de révision ?

Tous les étudiants connaissent les fiches de révision ! Technique implacable pour apprendre efficacement, ces fiches sont une véritable synthèse de tes cours et permettent une mémorisation plus rapide.

En complément de tes leçons, les fiches te permettent une relecture rapide afin de t’entraîner sur certaines parties que tu souhaites approfondir.

Il existe différentes fiches de révision :

Les flashcards : outil de mémorisation incontournable, sur le recto est inscrit la question et sur le verso la réponse ;

: outil de mémorisation incontournable, sur le recto est inscrit la question et sur le verso la réponse ; Les fiches infographiques : frises chronologiques, schémas, illustrations… Ces fiches sont utiles pour les matières scientifiques ou historiques ;

: frises chronologiques, schémas, illustrations… Ces fiches sont utiles pour les matières scientifiques ou historiques ; Les fiches thématiques : pour travailler sur un sujet précis, notamment une période historique ou une liste de vocabulaire ;

: pour travailler sur un sujet précis, notamment une période historique ou une liste de vocabulaire ; Les fiches conceptuelles : parfaites pour étudier des concepts, notamment en philosophie.

Selon tes préférences, tu peux créer tes propres fiches à la main, mais également te servir d’une fiche de révision en ligne.

Quels sont les avantages d’une fiche de révision en ligne ?

Les fiches en ligne permettent un accès rapide et facile et s’accompagnent d’éléments interactifs. Cela peut constituer un véritable plus pour les étudiants qui ont une mémoire visuelle !

Tu peux les utiliser partout, tout le temps. Elles se retrouvent sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur. Tu peux alors réviser dans les transports en commun, les salles d’attente et bien plus encore. Tu n’auras pas besoin de te balader avec des dizaines de fiches de révision dans ton sac !

Pour ne rien gâcher, c’est un gain de temps très efficace : les fiches sont déjà préparées et structurées et te permettent de te concentrer uniquement sur l’essentiel. Tu n’auras pas à trier les informations pour créer la fiche toi-même.

De plus, elles sont facilement modifiables : tu peux l’adapter selon tes envies !

La fiche de révision en ligne s’adapte alors à ton style d’apprentissage. Si tu n’aimes pas créer tes fiches toi-même, à la main, la fiche de révision en ligne est parfaite pour toi !

En bref, voici les avantages de la fiche de révision en ligne, en quelques mots :

Rapidité ;

Flexibilité ;

Mémorisation ;

Synthèse.

Où trouver des fiches de révision en ligne ?

Réviser efficacement grâce à digiSchool

Il existe différents sites dédiés aux fiches de révision en ligne. Mais, c’est ton jour de chance !

digiSchool met à ta disposition diverses méthodes de révision en ligne, dont des fiches de révision, des fiches conseils et des contenus en ligne.

Peu importe la matière ou l’examen, on te propose une large gamme de techniques de révision du collège jusqu’au lycée ! Ces fiches de révision couvrent des matières comme le français, les mathématiques, les sciences ou l’histoire-géographie et bien d’autres encore !

Pour tester tes connaissances, tu peux également t’entraîner avec différents quizz interactifs et annales, ainsi que des vidéos pédagogiques. Tous les contenus sont réalisés avec des professeurs certifiés. Alors, tu peux faire confiance à digiSchool !

Créer ses fiches de révision en ligne soi-même

Si tu souhaites créer tes propres fiches de révision afin de les personnaliser, tu peux te servir de différents outils.

En voici quelques uns :

Google Doc ou Google Slides ;

Notion ;

Anki ;

Canva.

Ainsi, tu pourras organiser tes titres, sous-titres et tes informations selon tes envies !

Conseils pour réviser efficacement avec des fiches de révision en ligne

Intégrer cette technique de révision dans ton quotidien

Pour réviser un examen important, l’assiduité et la rigueur sont de mise ! Grâce aux fiches de révision en ligne, tu peux réviser à tout moment de la journée. Penses à les intégrer dans ta routine ! Par exemple, tu peux planifier des horaires dédiés à la révision.

Petit conseil : la technique Pomodoro est idéale pour garder ta concentration intacte et progresser rapidement.

Ainsi, tu pourras réviser dans tes temps d’attente (trajets, salle d’attente, pauses…). C’est le meilleur moyen d’optimiser ton temps !

Le côté pratique des fiches de révision va te permettre de les transporter partout avec toi et même de réviser entre amis.

Utiliser des techniques de mémorisation

Les fiches de révision sont idéales pour retenir les informations plus efficacement. Puisque les informations sont triées : vous vous concentrez sur l’essentiel !

En utilisant des couleurs, des schémas, des flèches ou autres symboles visuels, votre cerveau aura plus de facilité à retenir les éléments. Ainsi, tu pourras te réapproprier les informations !

Pour t’entraîner, tu peux aussi utiliser des flashcards. D’un côté de la fiche, tu peux noter une question ou un mot, et de l’autre tu indiques la réponse ou la définition. Cette technique de mémorisation n’a plus besoin de prouver son efficacité.

Au fur et à mesure de tes entraînements, les réponses deviendront plus fluides !

Trier les fiches de révision

Grâce aux fiches de révision en ligne, tu gagnes un temps non négligeable. Alors, pour rester organisé, tu peux trier les fiches de révision selon leur thématique, afin de les retrouver facilement.

Tu peux notamment dédier une demi-journée à une matière ou à une thématique, et intégrer un code couleur à ton emploi du temps. Cela te permettra de faciliter ta routine de révision !

Le jour J, en fonction du sujet qui tombe à l’examen, tu te souviendras de la couleur que tu as attribué à la thématique et ce sera plus facile pour toi. C’est une technique visuelle très efficace !