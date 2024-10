Concours Puissance Alpha 2025 : les nouveautés du concours d’entrée en école d’ingénieurs ! 

À l’occasion de sa traditionnelle conférence de rentrée, le concours d’entrée en école d’ingénieurs Puissance Alpha a dévoilé les nouveautés pour la session 2025 ! On fait le point sur ce qu’il faut retenir de l’ensemble des annonces : écoles, modalités des épreuves et dates clés.

Qui dit nouvelle année, dit changement ! En 2025, 19 grandes écoles d’ingénieurs se réunissent autour d’un seul et même concours Puissance Alpha, afin de faciliter l’accès à plus de 70 programmes généralistes et spécialisés.

Le gros +, c’est qu’en passant par le concours Puissance Alpha, tu t’assures d’intégrer une école habilitée par la CTI (Commission des Titres d’ingénieurs), dont la plupart sont membres de la CGE (Conférence des Grandes Écoles). Celles-ci délivrent des diplômes d’ingénieurs en 5 ans, mais aussi des bachelors en ingénierie en 3 ans.

Par ailleurs, les écoles du concours Puissance Alpha sont labellisées EESPIG (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général). Ce label de l’État atteste que les établissements s’inscrivent dans une mission de service public de l’enseignement supérieur, le tout dans un but non lucratif. De ce fait, 100 % des frais de scolarités sont dédiés à la qualité de l’enseignement et des activités pédagogiques.

L’école ESITEC de Metz rejoint le concours Puissance Alpha !

En cette année 2025, c’est la grande école ESITEC de Metz qui rejoint l’aventure ! L’École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction forme des ingénieurs polyvalents du BTP, du génie civil et des travaux publics. Ceux-ci seront amenés à travailler sur le terrain, en préparant et dirigeant des chantiers d’envergure, de la conception jusqu’à l’exploitation.

La particularité de cette école ? Elle ne propose d’un seul programme en 5 ans consacré au BTP, en initial ou en alternance au choix.

Ces nouveaux programmes viennent compléter l’offre de formation post-bac proposée par Puissance Alpha, dont l’ambition est d’être présente sur tout le territoire et dans tous les domaines.

Les écoles du concours Puissance Alpha 2025

(Par ordre alphabétique)

3iL Ingénieurs (Limoges, Rodez, Nantes)

CPE Lyon (Lyon, Villeurbanne)

EBI (Cergy)

EFREI (Villejuif, Bordeaux)

ELISA Aerospace (Hauts-de-France, Bordeaux)

ESAIP (Angers, Aix-en-Provence, La Réunion)

ESCOM Chimie (Compiègne)

ESEO (Anger, Vélizy-Villacoublay, Dijon)

ESIEA (Paris, Ivry-sur-Seine, Laval)

ESIEE Paris (Noisy-le-Grand)

ESITC de Metz (Metz)

ESITC Paris (Arcueil)

ESTBB (Lyon)

ESTIA (Bidart)

HEI – JUNIA (Lille, Bordeaux, La Réunion, Montpellier)

ISEN – JUNIA (Lille, Bordeaux, La Réunion, Montpellier)

ISEN Méditerranée (Toulon, Marseille)

ISEN Ouest (Brest, Caen, Nantes, Paris, Rennes)

Isep (Paris, Issy-les-Moulineaux, Bordeaux)

Les modalités du concours Puissance Alpha post-bac 2025

Puissance Alpha, c’est LE concours commun qui s’adapte à ton profil. Que tu sois, en terminale générale ou technologique, issus de CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles) ou que tu souhaites de te réorienter après quelques années d’études supérieures, c’est possible !

Aujourd’hui, on se concentre sur le concours post-bac, alors si tu es en terminale, tu es concerné !

Les épreuves du concours

Le concours Puissance Alpha post-bac se compose uniquement d’épreuves écrites. Le jour J, tous les candidats passent les mêmes épreuves, toutefois elles seront adaptées en fonction de ton profil. Autrement dit, si tu es en baccalauréat général (1 ou 2 sciences en spécialité) ou en baccalauréat technologique.

Le concours se compose de 3 épreuves sous forme de QCM à points négatifs (- 0,5 pour une réponse fausse + 1 pour une réponse juste) :

Mathématiques (1 h 30)

Sciences appliquées (1 h)

Anglais (45 min)

À noter : seules les épreuves de mathématiques et de sciences appliquées sont adaptés en fonction du profil.

La notation

Le dossier de candidat compte 50 % de la note finale. Ton dossier de candidature se compose de tes résultats scolaires de première et de terminale, de tes appréciations ainsi que de ta lettre de motivation.

À noter : les Grands classés concernent les profils 2 sciences et technologique. Ceux-ci sont choisis en fonction de la première étude de dossier faite par le concours et qui prend en compte l’ensemble des bulletins disponibles sur Parcoursup. Les meilleurs dossiers sont alors exemptés des épreuves écrites ou de l’étude de dossier par l’école. Ils sont ainsi classés en tête de liste des programmes pour lesquels, ils ont candidatés sur Parcoursup.

Les épreuves écrites compte 50 % de la note finale. Lors de la notation, les coefficients appliqués sont différents en fonction des programmes et des écoles que tu as sélectionnées.

L’inscription au concours Puissance Alpha en terminale

Si tu souhaites t’inscrire au concours Puissance Alpha 2025, rien de plus simple. Tu auras simplement besoin de suivre la procédure Parcoursup, de formuler 1 vœu et de choisir les programmes qui t’intéressent parmi les 19 écoles proposées. Tu pourras en sélectionner autant que tu le souhaites.

Tout comprendre sur : la formulation des vœux Parcoursup

Le calendrier à retenir

Mercredi 18 décembre 2024 : c’est la phase d’information, tu vas pouvoir te renseigner sur les formations proposées sur parcoursup.gouv.fr.

Mercredi 15 janvier 2025 au jeudi 13 mars 2025 : c’est le moment de t’inscrire sur Parcoursup et de formuler ton vœu Concours Puissance Alpha.

Vendredi 14 mars au mercredi 2 avril 2025 : tu dois valider ton vœu et finaliser ton dossier de candidature.

Samedi 26 avril 2025 : tu vas passer les épreuves écrites du concours Puissance Alpha post-bac.

Fin mai / début juin 2025 : c’est la phase d’admission principale, tu vas recevoir tes résultats Parcoursup et les réponses des écoles auxquelles tu as candidatées.

En savoir plus : les étapes Parcoursup

Combien ça coûte de passer le concours Puissance Alpha post-bac ?

Quel que soit le nombre de programmes auxquels tu candidates sur Parcoursup, le prix du concours Puissance Alpha reste le même, à savoir : 125 € pour tous les candidats et 10 € si tu es boursier.

Bourse sur critères sociaux : comment en faire la demande ?

Zoom sur les profils post-bac

Pour rappel, Puissance Alpha post-bac est ouvert à 3 types de candidats :

Baccalauréat général avec 2 spécialités scientifiques

Baccalauréat général avec 1 spécialité scientifique et 1 spécialité non scientifique

Baccalauréat technologique : STL (Sciences et Technologies de Laboratoire), STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) et STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)

Spécialités scientifiques Spécialités non scientifiques Mathématiques



Numérique et Sciences Informatiques (NSI)



Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)



Sciences de l’Ingénieur (SI)



Physique-Chimie (PC)



Biologie Écologie (lycées agricoles uniquement)



Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP)



Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)



Langues, Littérature et Cultures Étrangères (LLCE)



Littérature, Langue et Cultures de l’Antiquité (LLCA)



Sciences Économiques et Sociales (SES)



Arts



Éducation Physique, Pratiques et Cultures Sportives (EPPCS) Les spécialités en terminale

Bilan des admissions : diplôme d’ingénieurs (bac + 5)

Près de 12 000 candidats ont formulé des vœux Concours Puissance Alpha sur Parcoursup, soit environ 150 000 vœux au total. Pour rappel : Puissance Alpha correspond à 1 vœu et chaque programme à un sous-vœu.



Près de 3000 candidats ont intégré une école à l'issue de la procédure.



27 % de filles ont tenté le concours Puissance Alpha. Un chiffre en hausse !



87 % des candidats ont un profil baccalauréat (2 sciences) et 13 % ont un profil baccalauréat (1 science) ou technologique.



des candidats ont un profil baccalauréat (2 sciences) et ont un profil baccalauréat (1 science) ou technologique. 66 % des candidats issus du baccalauréat général avaient choisi la doublette de spécialités mathématiques/physique-chimie et 34 % d’autres combinaisons de spécialités. Parmi 41 % des élèves ayant intégré une école d’ingénieurs à l’issue de la procédure avaient des spécialités autres que mathématiques/Physique-Chimie !

Comme tu peux le constater, choisir les spécialités maths/physique-chimie n’est pas nécessairement la voie royale pour intégrer une école d’ingénieurs ! En effet, Puissance Alpha est le concours commun avec la plus grande diversité de profils. Cela est possible grâce à la personnalisation du concours en fonction des profils : 2 sciences, 1 science ou technologique, quand il s’agit du post-bac.

L’objectif de Puissance Alpha est de faire matcher le profil du candidat avec un programme afin de maximiser ses chances de réussite.

Chiffres clés : Puissance Alpha post-bac 2025

19 grandes écoles d’ingénieurs, habilitées par la CTI

Plus de 70 programmes proposés dans divers domaines et spécialisation

+ de 35 campus partout en France métropolitaine et outre-mer

1 vœu unique sur Parcoursup à formuler entre le 15 janvier 2025 et le 13 mars 2025.

