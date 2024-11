Le niveau d’anglais des français encore en baisse en 2024 ?

Publié le 27 novembre 2024 • Mis à jour le 27 novembre 2024 • Laurine Batailly

En novembre 2024, EF Education First a dévoilé les résultats de la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais : l’EF EPI (EF English Proficiency Index). Quelles sont les tendances ? Qu’en est-il du niveau des français ? Comment participer à l’enquête de la prochaine édition ? On te résume l’essentiel à connaître.