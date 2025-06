Qu’est ce que le site d’entrainement Parcoursup pour préparer la phase d’admission ?

Les résultats Parcoursup sont attendus lundi 2 juin 2025. Pour aider les candidats à se préparer à cette étape clé de la procédure post-bac, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé un site d’entrainement à la phase d’admission : entrainement.parcoursup.fr. On t’explique !

C’est une date du calendrier Parcoursup 2025 attendue par tous les candidats ! Le lundi 2 juin 2025 à 19h marque le début de la phase d’admission ; c’est-à-dire le moment où les lycéens, étudiants en réorientation ou encore candidats en reprise d’études recevront les premières réponses Parcoursup des formations à leurs vœux formulés en janvier.

Un site d’entrainement Parcoursup pour répondre aux vœux

Après des analyses de remontées des usagers, des enquêtes d’opinion et d’échanges avec les fédérations des parents d’élèves, le ministère annonce la mise en place d’un site d’entrainement aux admissions en amont de l’ouverture des résultats Parcoursup.

Accessible directement sur le site officiel de Parcoursup, le site https://entrainement.parcoursup.fr/ propose aux candidats de se mettre en situation pour répondre aux propositions des formations à partir d’une liste de vœux fictive ou encore de tester ses connaissances sur le déroulement de la phase d’admission à travers des quiz.

Comme le précisait le MESR à la sortie de cet outil, “l’objectif de ce site est de leur permettre de se préparer au mieux au fonctionnement de cette phase d’admission et donc de limiter ainsi le stress lié à la découverte des fonctionnalités de la plateforme”.

Les règles d’or Parcoursup

Pour savoir comment répondre aux propositions d’admission ou encore comprendre comment fonctionnent les listes d’attente, tu retrouves des vidéos et des quiz thématiques.

Teste tes connaissances sur les résultats Parcoursup avec des quiz

Entraine-toi à répondre aux propositions d’admission

Dès maintenant, et tout au long de la procédure d’admission Parcoursup 2025, retrouve aussi sur digiSchool.fr nos articles d’explications et de méthodo sur les résultats Parcoursup et les réponses possibles.