Parcoursup : demande de bourse Crous et DSE (dossier social étudiant)

Sur la plateforme Parcoursup, un onglet spécifique te permet de savoir si tu peux bénéficier d’une bourse pour t’aider à financer tes études supérieures. Tu peux ensuite l’indiquer dans ton dossier si c’est le cas. Mais comment savoir si tu y as droit ? Comment la demander ? Explications.

Lorsque tu remplis ton profil sur la plateforme Parcoursup, tu dois passer par l’onglet « Informations bourses ». Tu dois y indiquer si tu es boursier, c’est-à-dire si tu bénéficies de la bourse sur critères sociaux. Tu ignores si tu es éligible à cette aide ? Sur Parcoursup, un bouton te renvoie vers le site du Crous afin de vérifier ton échelon de bourse et de faire une simulation en ligne.

Mais avant tout, quelques explications concernant la bourse sur critères sociaux du Crous. Parmi les différentes aides financières pour les études supérieures, c’est la plus répandue. Si tu es éligible, son montant annuel varie selon ton échelon de bourse.

Combien y a-t-il d’échelons de bourse ?

Les taux de bourses de l’enseignement supérieur sont fixés par arrêté. Pour les bourses Crous, il existe huit échelons. Ils vont de l’échelon 0 bis à l’échelon 7. À chaque échelon correspond un montant annuel de bourse, versé sur 10 mois. Il peut y en avoir 12 sous certaines conditions.

Voici les montants des bourses Crous sur 10 mois à la rentrée 2023-2024.

Type de bourses Taux annuel sur 10 mois (en euros) Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires (en euros) Echelon 0 bis 1 454 € 1 745 € Echelon 1 2 163 € 2 596 € Echelon 2 3 071 € 3 685 € Echelon 3 3 828 € 4 594 € Echelon 4 4 587 € 5 504 € Echelon 5 5 212 € 6 254 € Echelon 6 5 506 € 6 607 € Echelon 7 6 335 € 7 602 € Taux annuels des bourses sur critères sociaux – Année 2023-2024

Comment connaître ton échelon de bourse ?

Les bourses sur critères sociaux sont attribuées selon trois critères. Chacun donne des « points de charge ». Voici les éléments pris en compte pour déterminer ton échelon de bourse pour la rentrée 2024-2025 :

les revenus de la famille ou du tuteur léga l, figurant sur l’avis d’impôt établi en 2023 (sur les revenus 2022).

l, figurant sur l’avis d’impôt établi en 2023 (sur les revenus 2022). le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille : 2 points de charge par frère et sœur / 4 points de charge si ils sont en études supérieures (en alternance ou en initial).

: 2 points de charge par frère et sœur / 4 points de charge si ils sont en études supérieures (en alternance ou en initial). l’éloignement du lieu d’études : c’est-à-dire la distance entre la commune de résidence familiale et l’établissement dans lequel tu vas t’inscrire en études supérieures. Cela représente 1 point de charge entre 30 et 249 km, et 2 points de charge pour plus de 250 km.

Tu détermines donc ton échelon de bourse en fonction du nombre de points de charge et des plafonds de ressources, définis eux aussi par arrêté officiel.

Fais ta simulation de bourse en ligne

Pour savoir si tu peux bénéficier d’une bourse sur critères sociaux pour l’année 2024-2025, calcule tes droits avec le simulateur de bourses en ligne sur le site du CROUS. Pour un calcul au plus juste, tu auras besoin des revenus 2022 de tes parents, figurant sur l’avis fiscal 2023. Il est nécessaire également de préciser ton nombre de frères et sœurs et si certains sont dans l’enseignement supérieur.

Tu sauras si avec ces premières informations tu es éligible à la bourse Crous. Et si oui, à quel échelon de bourse tu peux prétendre.

Attention, à cette étape, ce n’est encore qu’une simulation ! Pour une réponse officielle, tu dois faire une demande de bourse sur critères sociaux et déposer ton dossier social étudiant auprès du Crous entre le 1er mars et le 31 mai 2024.

Comment déposer ton dossier social étudiant pour pouvoir l’indiquer sur Parcoursup ?

Toutes les démarches se font en ligne, sur le site officiel www.messervices.etudiant.gouv.fr. Lors de ton inscription sur Parcoursup, tu reçois un e-mail t’indiquant :

Vous venez de vous inscrire sur parcoursup.fr.

Votre profil a été activé sur messervices.etudiant.gouv.fr.

Si ce n’est pas le cas, ou que tu ne t’es pas inscrit sur Parcoursup, tu peux te créer un compte en remplissant un formulaire dédié.

Une fois connecté sur le portail officiel, tu dois sélectionner demande de Dossier Social Etudiant – DSE et suivre les étapes de la procédure. À noter que tu peux, lors de cette démarche, demander une bourse mais également un logement étudiant.

La saisie du DSE doit se faire du 1er mars au 31 mai 2024. Sache que tu auras la possibilité de faire ta demande de DSE après cette échéance, mais les démarches risquent de prendre plus de temps.

À la réception de ton dossier complet, le Crous te notifie dans les 30 jours avec une réponse de principe. Tu sauras alors à quel est ton échelon de bourse. Nous expliquons en détail toutes les étapes pour réussir à obtenir ta bourse Parcoursup.

1. Calcule ta bourse grâce au simulateur du Crous

Certaines conditions encadrent l’attribution des bourses sur critères sociaux. Par exemple, il faut être étudiant de moins de 28 ans et inscrit en formation initiale. Cela dit, une bourse peut-être attribué à un étudiant de plus de 28 ans, s’il est en reprise d’études et qu’il ne dispose ni d’aides, ni de ressources supérieures au plafond prévu par le barème d’attribution des bourses.

Ensuite, l’échelon de ta bourse est calculé selon trois critères : les revenus familiaux, le nombre d’enfants à charge fiscale et la distance du lieu d’études.

2. DSE Crous – Dépose ton dossier social étudiant en ligne

Connecte-toi à messervices.etudiant.gouv.fr pour saisir ton dossier entre le 1er mars et le 31 mai 2024. Tu pourras réaliser les démarches après cette date. Les demandes seront alors traitées au fil de l’eau.

Tu disposeras déjà d’un compte si tu t’es inscrit sur Parcoursup. Tes identifiants te seront envoyés par e-mail à la même adresse que celle utilisée pour ton dossier Parcoursup (vérifie tes spams).

Si tu as déjà déposé un DSE l’année dernière, tu peux réutiliser les mêmes identifiants.

Non inscrit sur Parcoursup, tu pourras créer ton dossier avec ton numéro INE (identification nationale étudiant). Ce numéro se trouve sur votre carte d’étudiant ou sur l’imprimé de confirmation d’inscription au bac.

Munis-toi également de l’avis fiscal 2023 de tes parents, ou le tien si tu te déclares seul.

Tu as le droit de formuler quatre vœux, qu’ils soient dans une ou plusieurs académies, mais il ne peut s’agir que d’un seul vœu par formation.

Si, en fin de compte, tu es admis dans une formation appartenant à une autre académie que celles demandées, ton Dossier Social Etudiant sera transféré au Crous d’accueil concerné (sur justificatif d’inscription).

La demande de logement :

Il suffit de cocher la case « Je demande un logement » en saisissant ton DSE et de faire ton choix. Parallèlement, tu devras compléter ta demande sur https://trouverunlogement.lescrous.fr. Tu pourras modifier ta demande jusqu’à mi-juin 2024. À partir de juillet, tu recevras ton attribution et tu auras sept jours pour la confirmer en ligne.

Pour les étudiants qui accepteront une proposition de la plateforme Parcoursup ou ceux qui n’auront pas fait de démarches, une phase d’affectation complémentaire permettra de faire une demande de logement auprès des Crous, selon le site etudiant.gouv.fr. Ainsi, il sera possible d’obtenir un logement parmi ceux qui sont encore disponibles.

3. Reçois ton DSE sous 48h par email

Le Crous t’envoie par mail une copie de ta saisie : vérifie bien que toutes les informations sont correctes.

4. Renvoie ton DSE sous 8 jours avec les pièces complémentaires

Si ton dossier est complet, tu n’as plus aucune démarche à faire. Si ce n’est pas le cas, que ton dossier comporte des erreurs ou qu’on te demande d’y ajouter des pièces réglementaires, tu devras le renvoyer sous huit jours.

5. Attends la réponse du Crous dans les 30 jours suivant la démarche

Il s’agit d’une réponse de principe, via une notification conditionnelle par courriel : soit une attribution, soit un rejet de la demande de bourse. Ce document est également disponible dans le suivi en ligne de ton DSE.

Si tu juges la décision injuste, tu peux déposer un recours.

6. Ton futur établissement doit donner la confirmation de ton inscription au Crous

Pour plus d’informations, renseigne-toi sur etudiant.gouv.fr.