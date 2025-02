Vœux Parcoursup 2025 : comment sont étudiés les dossiers ? #superTalks

Les grandes questions que se posent tous les candidats Parcoursup : comment sont (vraiment) étudiés les dossiers ? Y a-t-il un algorithme derrière la procédure ? Et comment construire le meilleur dossier ?

Jeudi 13 mars 2025 sonne la fin de la phase de formulation des vœux Parcoursup ! Tu vas désormais devoir te pencher sérieusement sur le remplissage de tes dossiers de candidature. Pour cela, tu as jusqu’au mercredi 2 avril 2025 pour les compléter et confirmer tes vœux.

Notre objectif : te faire découvrir l’envers du décor de la plateforme Parcoursup et te donner tous nos conseils pratiques afin de faire la différence vis-à-vis des autres candidats !

Si tu te demandes :

Sur quels critères les écoles sélectionnent les dossiers Parcoursup ?

Qu’est-ce que la fiche Avenir ?

Comment bien rédiger sa lettre de motivation Parcoursup ?

Est-ce vraiment utile de remplir l’onglet “Activités et centres d’intérêt” et si oui, comment ?

Est-ce que toutes les écoles d’un même concours appliquent les mêmes critères de sélection ?

Ou encore comment bien se renseigner sur les formations ?

Nouvelle table ronde : mardi 4 mars 2025 à 18 h sur notre chaîne YouTube digiSchool Orientation

Nous répondrons à toutes ces questions lors de notre prochaine table ronde en compagnie d’Alessio LUCIO, directeur adjoint du programme Global BBA et Olivier LASMOLES, directeur du programme ESDHEM à Skema Business School.

