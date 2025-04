Mercredi 2 avril 2025 : les choses à faire avant de confirmer tes vœux Parcoursup !

La phase d’admission Parcoursup commence lundi 2 juin 2025. Un jour décisif pour tous les élèves de terminale, mais aussi pour les étudiants en réorientation en attente de leurs résultats Parcoursup. En effet, avec ces réponses Parcoursup, tu sauras pour chaque voeu formulé si tu es admis, sur liste d’attente Parcoursup ou refusé par la formation. On t’en dit plus sur les réponses Parcoursup possibles et les délais de confirmation à respecter en phase d’admission principale et en phase complémentaire.