Classement des 10 BUT les plus demandés sur Parcoursup (édition 2024)

Parcoursup 2025 est lancé et c’est à ton tour de formuler tes vœux cette année ? Tu souhaites connaître le classement des BUT les plus demandés sur Parcoursup lors de la précédente édition ? On te dévoile le TOP 10 des spécialités ayant comptabilisé le plus de vœux en 2024.

Qu’est-ce qu’un BUT ?

Le BUT pour Bachelor Universitaire de Technologie est une formation post-bac conduisant à l’obtention d’un diplôme de niveau bac + 3.

Il s’agit d’une formation générale et technologique appliquée à un domaine professionnel précis. Donc, si tu as déjà une idée assez concrète du domaine dans lequel tu souhaites travailler, le BUT te permet d’avoir un diplôme en poche au bout de 3 ans. Par ailleurs, le BUT est reconnu de niveau 6 au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles).

Le BUT met l’accent sur la professionnalisation tout au long de la formation. Que tu choisisses de le réaliser en initial ou en apprentissage, tu suivras de nombreux travaux pratiques et la majorité de tes cours seront assurés par des professionnels du secteur. Tu auras également l’occasion de travailler en mode projet via un projet tutoré de 600 heures, réparties sur l’ensemble de la formation.

En initial : tu auras entre 22 et 26 semaines de stage en entreprise.

tu auras entre en entreprise. En apprentissage : tu passeras 50 % de ton temps à l’école et 50 % de ton temps en entreprise. Ce rythme de formation est généralement proposé en 2ᵉ et/ou 3ᵉ selon les établissements.

Aujourd’hui, le BUT se décline en 24 mentions (16 dans le secteur industriel et 8 dans le secteur des services) et 85 parcours différents :

Carrières juridiques Carrières sociales Chimie Génie biologique Génie chimique – Génie des procédés Génie civil – Construction durable Génie électrique et informatique industrielle Génie industriel et maintenance Génie mécanique et productique Gestion administrative et commerciale des organisations Gestion des entreprises et des administrations Hygiène – Sécurité – Environnement Information – Communication Informatique Management de la logistique et des transports Mesures physiques Métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques Métiers du multimédia et de l’Internet Packaging, emballage et conditionnement Qualité, logistique industrielle et organisation Réseaux et télécommunications Science des données Science et génie des matériaux Techniques de commercialisation

Pour aller plus loin : le BUT en 5 points clés

Carte d’identité du BUT :

Un cursus court en 3 ans

Une formation professionnalisante grâce aux projets tutorés, aux stages ou à l’alternance

Deux rythmes : initial ou alternance

24 spécialités et 85 parcours

180 crédits ECTS permettant une poursuite d’études

Que faire après un BUT ?

L’entrée sur le marché du travail

Avec son côté très professionnalisant, le BUT te donne toutes les clés pour faire ton entrée dans le monde du travail en sortie d’études.

Toutefois, le niveau d’insertion dépendra fortement de ta spécialité et si la filière que tu convoites est en tension ou au contraire est en manque de main d’œuvre.

La poursuite d’études

Le BUT te permet de valider 180 crédits ECTS et par conséquent de pouvoir poursuivre tes études si tu souhaites monter en compétences et te spécialiser.

Tu peux envisager des masters universitaires ou bien tenter les admissions parallèles des écoles de commerce, des écoles d’ingénieurs et d’autres écoles spécialisées.

Le classement des BUT les plus demandés sur Parcoursup (édition 2024)

Les données suivantes sont issues du bilan de la procédure Parcoursup 2024.

➜ Tu veux en savoir plus ? Explore les données Parcoursup 2024 sur OPENDATA.