WorldSkills Lyon 2024 : la 47ᵉ olympiade des métiers !

En 2017, l’Union Européenne a ratifié un socle de droits sociaux pour tous les citoyens, dont le droit de s’Orienter Tout au Long de la Vie (OTLV) : « c’est un processus continu qui permet aux citoyens, à tout âge et tout au long de leur vie, de déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle dans l’éducation et la formation, au travail et dans d’autres cadres où il est possible d’acquérir et d’utiliser ces capacités et compétences ».