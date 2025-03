Et si partir en séjour linguistique changeait ta vie ? #superTalks

Et si tu partais vivre un séjour linguistique qui pourrait changer ta vie ? Laisse-nous te présenter les programmes proposés par le CEI (Centre d’Échanges Internationaux) et tous nos conseils pratiques avant de partir.

Tu es au collège ou au lycée et tu aimerais découvrir le pays de tes rêves tout en apprenant la langue ? C’est possible, grâce aux séjours linguistiques, séjours cultures et programmes scolaires à l’étranger !

Que ce soit pour 1 semaine ou 1 an à l’autre bout du monde, c’est toi qui choisis ton programme et ta destination parmi les dizaines disponibles. Et on est persuadés que ça changera positivement ta vie !

Si tu te demandes :

Quelles sont des différences entre un séjour linguistique, un séjour culturel et un programme scolaire à l’étranger ?

Quelles sont les destinations stars chez les jeunes ? Et pour quels types d’immersions ?

Combien coûte en moyenne un séjour et quelles sont les options de financement possibles ?

Combien de temps s’y prendre à l’avance pour préparer son séjour linguistique ?

Comment se passe le retour en France après une année à l’étranger ?

Ou encore quels sont les bénéfices des séjours linguistiques ?

Faire un séjour linguistique au collège : bonne idée ?

Nous répondrons à toutes ces questions et bien plus encore en compagnie de nos deux intervenantes du CEI (Centre d’Échanges Internationaux) : Annabelle DUPÉ, directrice communication et Angélina LECOUTURIER, responsable des programmes scolaires.

