Tu rêves de devenir bilingue ? 6 conseils de Maître Yoda pour que la force soit avec toi

Les langues étrangères, telles que l’anglais, l’espagnol ou le japonais, sont de véritables passe-partout pour voyager, étudier à l’étranger, faire des rencontres internationales, se lancer dans l’aventure d’un tour du monde ou tout simplement pour le plaisir de comprendre et de parler avec des locaux sans difficulté. Si toi aussi tu rêves d’être un ninja de la communication internationale, le CEI et Maître Yoga te donnent quelques pistes pour atteindre ce rêve… pas si fou.

Article rédigé en partenariat avec le CEI

Devenir bilingue : les étapes à suivre

Écouter des chansons ou des podcasts dans la ou les langues étrangères de tes rêves, chanter sans faire du yaourt, lire des mangas ou regarder des animés en V.O., binge watcher tes séries préférées sans sous-titres et apprécier toutes les subtilités du scénario… c’est aussi ça, être bilingue !

Si tu n’as pas eu la chance de naître dans une famille multiculturelle ou que tu rêves d’être un super héros de la communication avec plusieurs langues étrangères emmagasinées dans ton cerveau, t’entrainer il va falloir jeune Padawan (tu parles maître Yoda, tu vois ça commence bien !). Voici les conseils du Maître.

1- La peur du ridicule tu traverseras

Pourquoi les Français sont malheureusement connus pour leur niveau catastrophique en langues étrangères, notamment en anglais ou en espagnol ? Déjà parce qu’on ne pratique pas la langue ! En classe, si tu ne t’exprimes jamais par peur du ridicule, tu ne progresseras pas. La solution pour parler une langue étrangère… LA PARLER ! Même si c’est en faisant plein de fautes au début, il faut se lancer.

2- De la flemme, tu te débarrasseras

Pas de secret, pour progresser, il faut pratiquer, s’entraîner, ne rien lâcher. La meilleure technique ? En faire une habitude. Au début, cela demandera quelques efforts. Mais ensuite, comme pour un entraînement sportif, la régularité paye ! Le moment dans ta journée que tu auras décidé de consacrer à ton entrainement linguistique sera un véritable moment avec toi-même… et les progrès que tu feras seront ta première récompense.

3- Une stratégie tu déploieras

Comme un véritable sportif de haut niveau ou un entrepreneur, il te faut UN PLAN ! Comment ? Donne-toi des objectifs, fixe-toi des dates pour les atteindre et à la date prévue, notes tes progrès. Par exemple, commence par tester ton niveau de langue pour savoir d'où tu pars, pour adopter la meilleure stratégie.

4- Du plaisir tu prendras

Pour ne jamais lâcher de vue ses objectifs, le plus important, même dans l’apprentissage d’une langue étrangère, c’est d’aimer ce que l’on fait. Comment ? En intégrant dans ton plan stratégique une sélection de séries, livres et bandes dessinées, podcasts, films étrangers à suivre en VO bien sûr. Par exemple, regarde des séries en anglais pour améliorer ta compréhension orale ou lis des mangas en japonais pour enrichir ton vocabulaire.

Tu peux même imaginer des évènements thématiques avec tes amis : tea time à l’anglaise, soirée américaine, goûter Chocolate con Churros en pratiquant ton espagnol… ce qui te fait envie !

5- De ton rêve, tu te rapprocheras

L’étape-clé pour expanser ton apprentissage et toucher du doigt ton rêve, c’est de mettre en pratique IRL* (In real life = dans la vraie vie) tes acquis. Comment ? En trouvant un « correspondant » à l’étranger, ou dans ta ville, en participant à des rencontres et évènements d’expatriés, en pratiquant un sport ou une activité artistique avec un prof étranger… de nombreux sites ou applications existent, ou même en te rendant à des festivals et des salons… La Japan Expo de Paris pour les fans de mangas et animés qui veulent pratiquer le japonais est l’endroit parfait par exemple.

De plus, envisager un séjour linguistique dans un pays anglophone ou hispanophone ou encore une immersion en lycée à l’étranger peut accélérer ton apprentissage et te rapprocher du bilinguisme. Imagine-toi en étudiant d’échange aux États-Unis, en Norvège ou en Nouvelle-Zélande ?

6- De l’ambition tu auras

La solution ultime et idéale pour des progrès durables et « palpables », c’est bien sûr l’immersion ! Partir dans un pays dont c’est la langue maternelle et côtoyer des locaux au quotidien n’a pas d’égal. Et plus le séjour dure longtemps, plus l’immersion est efficace. Voici quelques exemples de formules ci-dessous.

Quel sera ton prochain voyage ? : Zoom sur les destinations de séjours linguistiques proposées par le CEI

Objectif bilingue : quelques idées de formules en immersion

Pour les séjours plus courts, si tu veux de l’efficacité sans partir trop longtemps par manque de temps ou pour un premier pas dans l’aventure : cap sur les séjours linguistiques en immersion totale. Il faut absolument éviter de côtoyer d’autres francophones pour t’obliger à pratiquer. Les immersions linguistiques sur mesure comme les cours particuliers chez le professeur sont la formule parfaite : Angleterre, Écosse, Irlande, Allemagne, Espagne, Canada, USA, Dubaï… ajoute quelques activités sportives ou visites de ton choix et tu pourras profiter à fond de ton séjour.

Autre possibilité pour devenir bilingue en langue anglaise : pars t'immerger deux semaines ou plus au cœur d'un campus américain, canadien ou d'un magnifique collège britannique.

Pour les plus motivés et pour des résultats durables : la scolarité à l'étranger. Pars vivre dans la peau d'un lycéen australien, japonais, argentin… pendant une année scolaire complète (ou un trimestre ou bien un semestre.) Cette expérience sera ton passeport vers le bilinguisme !

Partir étudier à l’étranger durant le lycée : pourquoi pas toi ?

#REPLAY – Angélina LECOUTURIER, Directrice de programmes scolaires au CEI (Centre d’Échanges Internationaux) et Célia GICQUEL, partie à 16 ans dans un lycée aux États-Unis pendant 9 mois, partagent leurs expériences et leurs bons conseils pour franchir le pas et te lancer pour partir étudier à l’étranger au lycée.