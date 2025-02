Comment ton niveau d’anglais peut booster ton employabilité ? #superTalks

As-tu déjà renoncé à candidater à une formation, un stage, une alternance ou une offre d’emploi à cause de ton niveau d’anglais que tu jugeais trop faible ? Alors, on va te redonner confiance en toi parce que tu es loin d’être le seul !

On ne t’apprend rien, mais devenir bilingue ne se fait pas du jour au lendemain ! Cela demande un travail régulier, mais il existe des astuces pour avoir des résultats considérables : de la petite habitude au séjour à l’étranger !

Si tu te demandes :

Quels sont les différents niveaux de langue ?

Comment connaître son niveau d’anglais ?

Quel niveau avoir pour intégrer une formation ou un emploi avec une dimension internationale ?

Dans quels secteurs l’anglais est-il indispensable ?

Qu’est-ce que le TOEIC ? (reconnaissance, déroulement, prix, préparation, etc.)

Comment améliorer son niveau d’anglais au quotidien ?

Ou encore pourquoi partir en séjour linguistique ? (bénéfices, organisation, etc.)

Nouvelle table ronde : mardi 25 février 2025 à 18 h sur notre chaîne YouTube digiSchool Orientation

Nous répondrons à toutes ces questions à l’occasion de notre prochaine table ronde en compagnie de Céline ARGUAIROLLES, cheffe de projet immersion chez EF Education First et Célestina CARDOZ-MAURY, responsable des relations académiques chez ETS Global.

Inscris-toi dès maintenant et gratuitement pour ne pas manquer cette émission et pour recevoir plus d’informations à ce sujet !