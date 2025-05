L’assurance voyage : ton meilleur allié à l’étranger

Article rédigé en partenariat avec ACS Assurances.

Pourquoi souscrire une assurance voyage ?

Tu prépares ta valise en rêvant déjà de sushis à Tokyo, de voir l’Opéra de Sydney ou d’explorer les ruelles de Montréal ? Peu importe où tu te rends, on le sait, l’expérience qui t’attend sera mémorable. Mais rappelle-toi d’une chose : que tu sois jeune et en très bonne santé ne te rend pas invincible ! En effet, tout se passe toujours bien jusqu’à ce qu’un imprévu vienne chambouler tous tes plans. Car oui, même quand tout est bien organisé, il suffit d’un petit pépin pour que ton séjour prenne une tournure beaucoup moins fun.

Tu te dis peut-être que les galères de santé à l’étranger, ça n’arrive qu’aux autres ? Spoiler alert : c’est faux. Même les globe-trotteurs les plus prévoyants peuvent rencontrer un imprévu.

Imagine-toi :

Au Japon , en pleine exploration de Tokyo, quand une otite te cloue au lit : entre la consultation et les médicaments, tu en as déjà pour 160 € .

, en pleine exploration de Tokyo, quand une otite te cloue au lit : entre la consultation et les médicaments, tu en as déjà pour . Au Pérou , la dengue (maladie transmise par la piqûre de certains moustiques) te coûtera au minimum 230 € !

, la dengue (maladie transmise par la piqûre de certains moustiques) te coûtera au minimum ! Et si tu pensais être tranquille au Canada, attention au verglas : une mauvaise chute, quelques points de suture au menton et hop ! L’addition grimpe à 675 €.

Évidemment, tout cela est rare et on ne le souhaite à personne, mais ce sont autant de galères qui peuvent vite faire exploser ton budget si tu n’as pas souscrit d’assurance voyage.

Il faut savoir que dans certains endroits du monde, comme les États-Unis ou la Thaïlande par exemple, une hospitalisation peut coûter des milliers d’euros. Autant dire que partir sans une assurance voyage, c’est un peu comme rouler en scooter sans casque : tu peux avoir de la chance, mais si tu tombes, tu risques de le regretter amèrement… Une assurance voyage, ce n’est pas juste une formalité : c’est ce qui peut faire toute la différence le jour où un imprévu surgit sur ton chemin.

Que couvre une assurance voyage ?

Quand tu es à l’étranger, loin de tes repères habituels, chaque problème peut devenir une vraie source de stress. C’est justement là que l’assurance voyage entre en jeu : elle devient ton filet de sécurité invisible. Mais concrètement : que couvre-t-elle ?

Les frais médicaux

D’abord, il y a la prise en charge des frais médicaux. Si tu tombes malade ou que tu te blesses, l’assurance rembourse les consultations, les médicaments, les soins d’urgence et peut même prendre directement en charge les hospitalisations. Tout cela, bien sûr, dans les limites garantie de ton contrat. Contrat, qu’il vaut franchement mieux lire avant de partir (oui, oui, même les petites lignes). Une assurance voyage inclut aussi l’assistance rapatriement. Si ton état de santé le nécessite ou en cas d’événement grave dans ta famille proche, elle organise et prend en charge ton retour dans ton pays de résidence.

Les frais matériels

Ensuite, il y a toutes ces galères matérielles qui peuvent compliquer ton séjour comme une valise perdue par la compagnie aérienne… Là encore, l’assurance peut te permettre d’être indemnisé afin de poursuivre ton voyage sereinement. Ton assurance voyage prévoit aussi ta responsabilité civile à l’étranger. Si tu causes des dommages involontaires à une personne ou à un bien, elle peut couvrir les frais engagés, ce qui est très utile dans un pays où la législation est souvent différente de celle de ton pays de résidence.

Les frais annexes

Enfin, certaines assurances proposent des options complémentaires, comme l’annulation ou encore la couverture des sports à risques.

Comment bien choisir ton assurance voyage ?

Nul besoin d’être un spécialiste des assurances pour faire le bon choix, il suffit de regarder quelques points clés !

La durée et le type de séjour

Commençons par la durée et le type de ton séjour : deux semaines en Thaïlande ne demandent pas la même couverture qu’un stage de six mois à l’étranger ou encore un PVT (Programme Vacances Travail). Il existe différentes formules spécifiques adaptées à chaque projet de voyage alors fais bien attention à choisir l’assurance qui correspond à tes besoins.

Les garanties proposées

Le second réflexe à avoir est de prendre précisément connaissance des garanties proposées : les frais médicaux sont-ils bien couverts ? Jusqu’à quel montant ? Le rapatriement est-il pris en charge ? Qu’en est-il des bagages et de la responsabilité civile ? Une fois cela fait, il faut également regarder ce que le contrat ne couvre pas, c’est-à-dire les exclusions. Encore une fois, il est fortement conseillé de lire les conditions générales de votre contrat afin de savoir tout ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas : cela t’évitera bien des mauvaises surprises une fois à l’étranger !

La réputation et le service client

Et pour finir : renseigne-toi sur la réputation et la qualité du service client de l’assurance voyage. Les avis d’autres voyageurs sont souvent très utiles pour savoir comment l’assistance réagit en cas d’urgence. Parce que finalement, ce que tu veux, c’est une assurance réactive qui ne te laisse pas galérer quand tu as vraiment besoin d’aide.

De ce côté-là, ACS Assurances a déjà fait ses preuves. Depuis plus de 45 ans, cette entreprise à taille humaine accompagne les voyageurs et les expatriés de tous âges aux quatre coins du monde. Leur équipe multiculturelle, passionnée et à l’écoute, s’occupe chaque année de plus de 200 000 personnes et ça, c’est plutôt rassurant !

Tu l’as compris, l’assurance voyage, ce n’est pas juste une case à cocher avant de décoller. C’est une vraie précaution qui te permet de profiter à fond de ton expérience sans te demander comment tu vas pouvoir gérer si quelque chose tourne mal… Parce que oui, personne n’est jamais à l’abri d’un pépin, mais dans ces moments-là, avoir une assurance qui réagit et bien, ça change tout !