Classement des meilleurs écoles de communication en 2024

Qu’est-ce qu’une école de communication ?

De nombreux établissements proposent de nombreuses formations variées en communication. Il peut parfois être difficile de faire son choix ! Avant de te parler du classement des meilleures écoles de communication, nous allons t’expliquer quelques bases…

Mais, qu’est-ce qu’une école de communication ?

Une école de communication forme les étudiants à améliorer l’image d’une marque, à informer, à créer des produits ou bien à fidéliser les clients. Ce secteur est en constante évolution, notamment avec l’avènement des nouvelles technologies, ce qui pousse les écoles à proposer un large éventail de disciplines.

Les étudiants peuvent choisir différentes formations en communication afin d’obtenir leur diplôme :

Un BTS ;

Un Bachelor ;

Une licence

Un master ;

Un MBA (Master of Business Administration).

Dans ces cursus, l’école de communication permet de nombreux métiers et spécialités à la clé. Pour cela, les établissements proposent différentes disciplines notamment :

Le web marketing ;

L’évènementiel ;

La communication visuelle ;

Le community management ;

La stratégie de communication ;

La relation publique/ presse ;

Le design graphique ;

La communication d’entreprise ;

Etc.

Il est possible de participer à ces formations en alternance, afin d’allier la mise en pratique en entreprise ainsi que la formation à l’école.

Puisqu’il existe des dizaines d’écoles de communication, publiques ou privées, assure-toi de bien te renseigner afin de faire le bon choix !

Le programme en école de communication

Tu peux commencer par t’intéresser aux programmes de chacune des écoles qui te font de l’œil. Cela te permettra d’y voir plus clair ! Par exemple, certaines écoles te permettent d’effectuer des stages durant la formation, ainsi qu’une mise en pratique lors d’une alternance. A l’inverse, d’autres écoles ne proposent qu’une formation en présentiel, à l’école.

Les différentes matières proposées peuvent également se rapprocher, plus ou moins, de tes aspirations professionnelles !

DigiSchool te présente quelques critères qu’il faut prendre en compte avant de faire ton choix.

Les partenariats proposés par l’école de communication

En règle générale, les écoles de communication se constituent un réseau de différents partenaires, pour lesquels tu vas devoir effectuer des projets tout au long de l’année.

Ce critère est d’autant plus intéressant dans les écoles qui proposent des stages. En effet, tu pourras postuler dans ces différentes entreprises et obtenir un avant-goût du monde professionnel. En jetant un oeil à ces partenaires, tu pourras peut-être en repérer certains qui t’intéressent et te motiveront à t’inscrire au cursus de l’école !

Les frais de scolarité

Repérer les frais de scolarité est important avant de se lancer ! En effet, plusieurs écoles de communication sont payantes et engendrent parfois des coûts importants. Poursuivre ses études après le Bac et subvenir à ses besoins du quotidien peut parfois être une épreuve difficile.

De fait, il est important de se renseigner sur les frais de scolarité pour prévoir convenablement l’année.

Le classement des meilleures écoles de communication en 2024

Quoi de mieux qu’un classement pour t’aider dans ton choix ?

Eduniversal a publié un classement des écoles de communication et médias, prenant en compte différents critères :

La notoriété de la formation ;

de la formation ; Le retour de satisfaction des étudiants ;

des étudiants ; Le salaire de sortie.

Nous te présentons les 5 premières écoles de renom positionnées dans ce classement.

CELSA – Sorbonne Université

Le CELSA (Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées) est une école publique rattachée à l’Université de la Sorbonne. Elle se situe à Neuilly-sur-Seine et se place en tant qu’école des hautes études en sciences de l’information et de la communication.

Son point fort ? L’école a un taux d’insertion professionnelle élevé et propose des formations de qualité. Elle propose différents cursus variés, permettant aux étudiants de personnaliser leur parcours en fonction de leurs aspirations.

Elle propose 5 parcours de licence et 36 parcours en master. De quoi te laisser un large éventail de choix !

L’EFAP

L’EFAP est l’école des nouveaux métiers de la communication. Elle propose des cursus allant du bachelor au master, que ce soit dans les domaines de la communication, des médias ou de la stratégie digitale.

Elle offre la possibilité aux étudiants de suivre un apprentissage de qualité, classé parmi les meilleurs de France. Le programme est attrayant : des stages et des partenariats avec des entreprises de renom sont proposés !

Pour ne rien gâcher, l’EFAP s’adapte aux évolutions du secteur, permettant aux étudiants de bénéficier d’un enseignement adapté !

ISCOM

L’ISCOM est une école qui couvre différents domaines de la communication. Tu peux retrouver différents bachelor en communication ainsi qu’un master en stratégie et création de contenus.

L’enseignement se déploie selon divers apprentissages, notamment la publicité, les projets multimédias, les actions de communication, etc. Les programmes sont entièrement adaptés aux évolutions du secteur !

De plus, l’ISCOM accueille des élèves motivés qui n’hésitent pas à apporter leurs connaissances et leurs conseils aux nouveaux arrivants. Un véritable esprit d’entraide !

Sup de Pub

Les différents bachelors et master en communication et publicité de Sup de Pub offrent une formation adéquate aux besoins du marché professionnel. En effet, les différents cours proposés couvrent les bases essentielles de la communication, du marketing et de la publicité.

Aucun doute : en étudiant à Sup de Pub, les étudiants obtiennent des bases solides, s’adaptant aux différents emplois exerçables après la formation. On pense notamment au journalisme, à la communication des institutions, aux relations publiques ou à la publicité.

La formation se base sur les nouvelles technologiques et sur la pratique des enseignements. Pour ce faire, l’école propose des stages et des partenaires renommés.

Digital Campus

Digital Campus, aussi appelée DC, est une école privée qui se situe au sein de plusieurs villes de France. Elle compte plus de 3500 entreprises partenaires, laissant l’opportunité aux étudiants de se construire une future carrière solide.

Du bachelor au master, Digital Campus propose différentes formations, allant des bases du digital et de la communication, au marketing digital en passant par l’influence et le Brand Content.

Son programme se base sur la théorie et la pratique, permettant aux étudiants de se lancer dans de réels projets. Grâce aux différents stages, l’accès à un réseau solide et au monde professionnel est facilité !