Écrit-on « événement » ou « évènement » ?

Alors accent aigu ou accent grave ? Dans cet article, on vous explique lequel choisir… ou pas !

SOMMAIRE

Quelles sont les origines du mot « événement » ?

Apparu au début du XVIe siècle, le mot « événement » vient du latin « evenire », un verbe qui signifie « se produire » ou « arriver ». Autrefois, on utilisait le terme « event » – encore employé tel quel en anglais – sans aucun accent.

Alors pour quelle raison a-t-on placé un accent aigu sur le second « e » de ce nom ? Cela est-il dû au fait que cet accent est apparu plus tôt que le grave dans la langue française ?

En réalité, les raisons de ce choix sont assez logiques, lorsqu’on sait que phonétiquement, on ne prononce pas [é], mais bien [è], devant une syllabe qui comporte un « e » muet, comme dans « événement ».

Que disent les règles d’orthographe : « événement » ou « évènement » ?

Comme le disent les règles de base de l’orthographe, il faut toujours mettre « è » devant une syllabe formée par une consonne et un « e » muet (comme le 3ᵉ « e » d’évènement).

On devrait donc écrire « évènement » avec un accent grave et non avec un accent aigu, comme pour son mot cousin « avènement ».

Lors de la réforme orthographique de 1878, plusieurs mots, comme « avénement », « collége », « liége », « siége »… ont vu leur accent aigu remplacer par un accent grave. Toutefois, le nom « événement » est resté inchangé.

Ce n’est que lors de la réforme de 1990, qu’une nouvelle orthographe lui est attribuée avec « évènement ». Malgré cela, l’utilisation de « événement » est toujours d’actualité et vous ne commettez donc aucune erreur en employant l’un ou l’autre.

Que disent les dictionnaires : « événement » ou « évènement » ?

Avec la réforme orthographique de 1990, Le Petit Larousse et Le Robert ont opéré un certain nombre de modifications. Cependant, l’écriture « évènement » n’est pas apparue à ce moment-là, mais elle fût admise, dès 1979, par l’Académie française.

En effet, Le Robert a attendu 2009 avant d’intégrer « évènement » au sein de son édition, alors que dans Le Petit Larousse, l’accent grave était déjà inscrit depuis plusieurs années.

Et que ce soit l’un ou l’autre, nos deux glossaires de la langue de Molière ne tranchent pas ! Vous aurez donc le choix d’écrire « événement » ou « évènement » sans faire de faute !

Que préconise l’Académie française : « événement » ou « évènement » ?

L’Académie française autorise donc l’utilisation de « événement » ou « évènement », mais préconise tout de même l’emploi de la nouvelle orthographe.



Par ailleurs, selon une étude, si l’on vérifie l’usage de chacun de ces termes depuis 1800, on constate que la version orthographique « événement » avec un accent aigu reste la plus utilisée.