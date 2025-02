Classement des 10 licences les plus demandées sur Parcoursup (édition 2024)

Parcoursup 2025 est lancée et c’est à ton tour de formuler tes vœux cette année ? Tu souhaites connaître le classement des licences les plus demandées sur Parcoursup lors de la précédente édition ? On te dévoile le TOP 10 des licences ayant comptabilisé le plus de vœux en 2024.

Qu’est-ce qu’une licence ?

La licence est une formation post-bac de l’enseignement supérieur s’inscrivant dans le système LMD (licence, master, doctorat). Celle-ci se déroule à l’université et conduit à l’obtention d’un diplôme national de niveau bac + 3.

Il s’agit d’une formation généraliste et très théorique dont la spécialisation est progressive. Elle te permet d’avoir un diplôme en poche au bout de 3 ans. Par conséquent, si tu as une idée assez floue de ce que tu souhaites faire plus tard, la licence te laissera le temps de mûrir ton orientation.

Aujourd’hui, les spécialités de licence sont classées dans 4 grands domaines d’études, à savoir :

Arts, lettres, langues (ALL)

Sciences humaines et sociales (SHS)

Droit, économie et gestion (DEG)

Sciences et technologies pour la santé (STS)

ALL Licence arts

Licence arts du spetacle

Licence arts plastiques

Licence LEA (langues étrangères appliquées)

Licence LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et régionales)

Licence lettres

Licence lettres, langues

Licence musicologie SHS Licence géographie et aménagement

Licence histoire

Licence histoire de l’art et archéologie

Licence humanités

Licence information et communication

Licence philosophie

Licence psychologie

Licence sciences de l’éducation et de la formation

Licence sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie

Licence sciences du langage

Licence sciences sociales

Licence sociologie

Licence théologie DEG Licence AES (administration économique et sociale)

Licence AP (administration publique)

Licence droit

Licence économie

Licence économie et gestion

Licence gestion

Licence sciences politiques

Licence sciences sanitaires et sociales STS Licence chimie

Licence EEA (électronique, énergie électrique, automatique)

Licence génie civil

Licence informatique

Licence mathématiques

Licence MIASHS (mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales)

Licence mécanique

Licence physique

Licence physique, chimie

Licence sciences de la Terre

Licence sciences de la vie

Licence SVT (sciences de la vie et de la Terre)

Licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Licence sciences et technologies

Licence sciences pour l’ingénieur

Source : ONISEP

Carte d’identité de la licence :

Un cursus en 3 ans

Une formation généraliste et théorique qui demande une grande autonomie

Une spécialisation et une professionnalisation progressive (les stages ne sont pas systématiques et dépendent des établissements)

4 grands domaines d’études et plus de 40 mentions

180 crédits ECTS permettant une poursuite d’études

Licence VS bachelor : quelles différences ?

Que faire après une licence ?

Après une licence, tu peux choisir d’intégrer le marché du travail ou bien de poursuivre tes études.

L’entrée sur le marché du travail

Il faut garder à l’esprit que ton entrée dans le monde du travail est conditionnée par le parcours que tu as suivi, les compétences pré-professionnelles que tu as acquises et les éventuels stages que tu as effectués.

Pour faciliter ton insertion professionnelle, opter pour une licence professionnelle semble plus judicieux. En effet, celle-ci te donnera les clefs pour être plus opérationnel grâce à ton volet beaucoup plus pratique.

En savoir plus : la licence professionnelle

La poursuite d’études

La licence te permet de valider 180 crédits ECTS et te permet de poursuivre d’études. C’est d’ailleurs ce choix que font massivement les diplômés, après 3 ans d’études très généralistes. Effectivement, c’est l’occasion de viser une spécialisation et une montée en compétences afin d’accéder à des postes à responsabilités.

Tu peux ainsi envisager des masters universitaires ou bien rejoindre des écoles de commerce, des écoles d’ingénieurs ou encore des écoles spécialisées via les admissions parallèles.

Découvrir la rubrique : Mon Master

Le classement des licences les plus demandées sur Parcoursup (édition 2024)

Les données suivantes sont issues du bilan de la procédure Parcoursup 2024.

FILIÈRES NOMBRE DE VŒUX Parcours accès spécifique santé (PASS) 778 668 Licence droit 334 183 Licence psychologie 140 441 Licence économie-gestion 131 464 Licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) 98 631 Licence LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et régionales) 90 785 Licence mathématiques 87 001 Licence LEA (langues étrangères appliquées) 85 799 Licence Histoire 77 026 Licence Sciences de la vie 76 766

➜ Tu veux en savoir plus ? Explore les données Parcoursup 2024 sur OPENDATA.