Erasmus Days 2024 : 6 jours pour faire vibrer l’Europe !

SOMMAIRE

Erasmus Days : c’est quoi ?

Erasmus Days est un événement d’envergure internationale mettant en avant les projets des pays partenaires du programme Erasmus+ .

Pour cette édition 2024 se déroulant du 14 au 19 octobre, les différents acteurs du programme Erasmus+ sont invités à organiser des évènements, et ce, partout dans le monde !

Parmi les événements : tournois sportifs, concerts, conférences, tables rondes, spectacles, expositions, projections de films, portes ouvertes, défis sur les réseaux sociaux et bien plus encore.

Si tu veux te laisser tenter par les activités près de chez toi, n’hésite pas à consulter la carte interactive : je découvre !

En 2023, 9635 événements étaient organisés dans 53 pays, dont près de 2000 en France ! C’est là que nous voyons le rayonnement d’Erasmus+ à travers le monde.

Erasmus Days : une grande nouveauté pour 2024

Qui dit nouvelle année, dit changement !

Eh oui, au vu du nombre croissant d’utilisateurs, il était nécessaire d’entamer la refonte totale du site Internet des Erasmus Days, créé en 2019. « Il n’était plus adapté à l’ampleur de l’initiative qui a enregistré plus de 9 600 évènements en 2023, alors qu’ils étaient un peu moins de 4 000 en 2019. De plus, les usages numériques ont évolué depuis et les fonctionnalités du site avaient besoin d’être redynamisées », explique Cyril Dejean, chargé de communication digitale, à l’Agence Erasmus+ France/Education Formation.

www.erasmusdays.eu fait donc peau neuve avec un nouveau design plus coloré et pétillant et des fonctionnalités réinventées pour plus de confort et une meilleure expérience utilisateur ! Résultat : un site plus lisible et de nouvelles rubriques comme « Laissez-vous inspirez » qui revient sur des évènements marquants des éditions passées et des témoignages inspirants . En bonus : de vraies photos à l’appui pour te donner envie de participer toi aussi !

Découvre le nouveau site Internet des Erasmus Days !

Par ailleurs, « Ce qui nous importe, ce n’est pas le quantitatif avec un nombre d’évènements inscrits toujours croissant, mais la qualité des évènements organisés et leur impact sur les publics. […] Nous avons mis l’accent sur les éléments renseignés par les organisateurs lors de l’inscription, comme la ou les priorités du programme concernée(s) par l’évènement », comme le mentionne Cyril Dejean.

Le défi #ErasmusDaysChallenge : réinventé et simplifié

Tu connais le Erasmus Days Challenge ? Depuis 3 ans, ce défi est organisé sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et TikTok.

Et cette fois-ci, les critères de participation sont simplifiés pour favoriser les contributions. Pas de contenu, ni de thème imposé, alors plus besoin d’être un as du montage vidéo ou de la photo pour participer ! « La seule règle est que les posts devront comporter le hashtag #ErasmusDaysChallenge et qu’ils devront témoigner d’une expérience Erasmus+ », précise Alexia Lo Potro, Chargée de communication à l’Agence Erasmus+ France/Education Formation.

Tu as déjà vécu une expérience avec Erasmus+ et tu souhaites la partager ? Alors, tu peux consulter des exemples de publications des années précédentes, juste ici !

À ton compte, prêts, poste !