Concours SAENES 2025 : Dates, Épreuves et Inscription

Le concours SAENES 2025 offre une opportunité précieuse pour intégrer la fonction publique en tant que Secrétaire Administratif de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur. Ce poste, classé en catégorie B, implique des responsabilités variées dans l’administration éducative. Les SAENES jouent un rôle clé dans la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements scolaires et universitaires. Cet article détaille les dates du concours SAENES 2025, les épreuves et les modalités d’inscription, tout en fournissant des conseils pratiques pour une préparation efficace.